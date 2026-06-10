6月5日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸が登壇。「AI時代に生き抜く術」をテーマに、技術革新に乗り遅れて絶滅しないための授業が放送された。冒頭では、出演者たちが近況トークを展開。福留光帆は「恋愛がうまくいかなすぎて、どうしたらいいかわかんなくて。血迷って深夜に電話占いに5万円くらい課金しちゃって…」と最近のしくじりを告白する場面も。「1分400円」で恋愛