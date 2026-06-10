4人組“新種”アイドルグループ・@onefiveが2026年6月6日、東京・EX THEATER ROPPONGIにてワンマンライブ『@onefive LIVE 2026 "SAKURAIZATION"』を開催した。 （関連：【写真あり】さくら学院で過ごした過去を背負う少女4人！@onefive、日本武道館公演を夢見る現在地） さくら学院の卒業生4人によって2019年に結成された@onefive。「2027年春までに日本武道館に立つ」と宣言した彼女たちは、自らの原点である“さく