米Anthropicは現地時間6月9日、新たな大規模マルチモーダル言語モデル「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」を発表した。 （関連：【画像あり】これまでのモデルと比較したスコア・生成した成果物） 「Claude Fable 5」は一般ユーザー向けに提供される最上位モデルで、同社がこれまで限定公開してきた「ミュトス級」の能力を初めて広く開放する。一方の「Claude Mythos 5」は、サイバー防衛や生