集英社ゲームズは、『Vampire Survivors』で知られるponcleが開発を手がける新作『呪術廻戦 RUMBLE: SURVIVATON』を発表した。 【画像あり】呪霊に囲まれながらも生き残れ虎杖らのドット姿も分かるスクリーンショット Nintendo Switch 2、PlayStation 5、Xbox X|S、Steamを対応機種として、2026年の発売を予定している。 本作は『呪術廻戦』に登場するキャラクターとなり、数多の呪霊やライバル