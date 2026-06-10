カラダノートがこの日の取引終了後に、第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）単独決算を発表しており、売上高７億３１００万円（前年同期比３２．０％減）、営業利益１億４６００万円（前年同期６５００万円の赤字）、最終利益１億４６００万円（同７３００万円の赤字）となった。 選択と集中により売上高は減少したものの、ライフイベント領域の拡張を加速させた結果、ファミリーデータ会員数