今月8日に徳島県三好市池田町で斜面が崩壊し、運転ができなくなっていたJR土讃線はあす（11日）の始発列車から運転が再開される予定だとJR四国が発表しました。 【写真を見る】斜面崩壊のJR土讃線11日（木）は始発列車からの運転再開見込み JR四国によりますと、今月8日土讃線の坪尻駅から箸蔵駅の間で斜面が崩壊し、復旧作業のため、きのう（9日）ときょう（10日）は上下線で運転を取り止めていました。 あす（11日）は、