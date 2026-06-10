任天堂は、Nintendo Switch 2 専用ソフト『Nintendo Switch Sports Resort』を10月22日に発売することを発表した。現在、予約も受付中だ。 【画像あり】ウーフーアイランドが舞台に全12種目の競技 本作は、体感スポーツシリーズの最新作。Joy-Con 2 をラケットや弓矢、ハンドルなどに見立て、直感的な操作で体感スポーツを楽しめる。 舞台となるのは、海に浮かぶリゾート「ウ}