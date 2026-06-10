きょう（１０日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１２３７円安の６万４１７９円と大幅反落。前日の米国株市場で半導体株が売られる流れとなったことで、東京市場でもその影響が及んだ。もっとも、きょうの地合いはＡＩ関連の主力銘柄だけでなく、中低位株などにも強烈な下げのバイアスがかかっていて、ちょっと場外に退避したいような気分にさせられた個人投資家も多かったのではないか。日本時間今晩９時半に開示さ