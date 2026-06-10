パナソニックの「防滴機能付 LEDネックライト」がAmazonで23%OFFの1,536円になっている。 首にかけてジョイント部をとめるだけで装着できるハンズフリー仕様のLEDライト。約20lmという適度な明るさで足元や手元を照らすことができ、暗所でのカメラのダイヤル操作やバッグからの機材出し入れを行う際の手元灯として重宝しそうだ。 ヘッドライトでも同様に両手を空けることはできるが、首掛けタイプは、ファインダ