【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FRUITS ZIPPERが、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand Ceremonyにパフォーマンスアーティストとして登場する。 ■パフォーマンスアーティストとしてFujii Kaze、HANA、米津玄師らが登場 Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの授賞式に加