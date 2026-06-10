6月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは251銘柄。東証終値比で上昇は80銘柄、下落は155銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は58銘柄。うち値上がりが9銘柄、値下がりは47銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は690円安と大幅安に売られている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率