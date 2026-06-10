6月9日午後11時頃、熊本市東区月出4丁目の路上で、男が下半身を露出する事案が発生しました。 男の特徴は、〇年齢50～60歳代〇身長165cmくらいです。 警察は防犯のために、〇防犯ブザーを携帯し、すぐ使えるように準備しておく〇不審者を見たら、すぐ逃げて、安全な場所で110番するといった防犯対策を呼び掛けています。