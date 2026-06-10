俳優の吉瀬美智子さんが6月10日、自身のインスタグラムを更新。滞在先でのリラックスしたオフショット動画を公開し、反響を呼んでいます。【写真を見る】【 吉瀬美智子 】高級ホテルでの“自撮り動画”に反響 ドラマの役作りで髪切れず「中途半端な長さになってきて毎日のスタイリングに苦戦中」投稿によると、撮影場所は「ザ・リッツ・カールトン福岡」。白いTシャツ姿の吉瀬さんが、室内を移動しながら自撮りする様子を収め