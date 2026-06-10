世界ボクシング評議会（WBC）は10日、WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者だったジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）がWBC同級王座を返上したことを公式ホームページで発表した。ロドリゲスは世界3階級制覇を目指し、バンタム級に転級。13日（日本時間14日）に米アリゾナ州グレンデールでWBA世界同級正規王者アントニオ・バルガス（29＝米国）に挑戦する。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・