「受験」に「就職」…。激しい競争社会が続く韓国ですが、今、若者の間である「人間関係」が流行しています。そのキーワードは“1回きりの関係”です。夜の公園を全力で走る大人たち。ここは、韓国ソウル市内にある公園です。記者「捕まえました。牢屋に入ってください」夜遅く、彼らが本気で興じていたのは日本の「鬼ごっこ」の一種です。記者「皆さん全力で走っています。ここにいる数十人、お互いの名前も年齢も一切知らない『