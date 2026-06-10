杉谷拳士氏がインスタグラム更新米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、5月末に右大腿裏を痛めて戦線離脱中。復帰を目指す大砲の近況が日本時間10日、元プロ野球選手から伝えられた。青空の本拠地レート・フィールド、村上の隣でガッツポーズで笑みを浮かべているのは、元日本ハムの杉谷拳士氏だった。同氏は日本時間10日、自身のインスタグラムを更新。「ホワイトソックス・村上宗隆選手と」と記し、「今回はリ