カーリングの日本選手権第4日は10日、横浜BUNTAIで1次リーグが行われ、女子でA組のロコ・ソラーレは中部電力に4―9で敗れ、1勝3敗で組5位となり1次リーグ敗退が決まった。中部電力は3勝1敗で2位、SC軽井沢クは4戦全勝の1位で2次リーグに進んだ。B組で2連覇を目指すミラノ・コルティナ冬季五輪代表のフォルティウスはチーム御代田を11―9で退け、3勝1敗の組2位で1次リーグを突破した。男女各6チームによる2次リーグは11日から