イランサッカー連盟は、11日から開催されるサッカーワールドカップの観戦チケットについて、割り当てられていたチケットが取り消されたと発表しました。ロイター通信などによりますと、イランサッカー連盟は9日、サッカーワールドカップでイランに割り当てられていた観戦チケットが取り消されたと発表しました。イラン代表は、グループステージをアメリカで戦う予定です。各国は出場する試合のチケットのうち、8％を独自の基準でサ