ここのところ、物価の上昇が続き、家計のやりくりに苦心されている方も多いのではないでしょうか。日本では、今から半世紀以上前の高度成長期や、中東戦争に端を発する「石油危機」のときにも物価が急上昇する局面があり、読売新聞朝刊の投書欄「気流」にも物価高を嘆く投書が寄せられています。記者の心に刺さった投書を紹介する「ササる投書」、今回のテーマは「物価高」です。（※投稿者の年齢や職業などは掲載当時。紙面では