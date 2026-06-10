国民民主党の玉木雄一郎代表がXを更新しました。【映像】「私は松井氏と面識があります」玉木代表が説明「【事実関係を改めて説明します】中傷動画を発信していたと報道されている松井健氏と私との関係については、3月の週刊現代の取材に回答するなど、すでに説明してきたとおりですが、ここに改めて事実関係を説明します。・私は松井氏と面識があります。・私の政策や政治姿勢に賛同して応援いただいた1人であり、松井氏から紹