カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）がまさかの終戦だ。カーリングの日本選手権４日目（１０日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の１次リーグＡブロック第４戦では、中部電力と対戦して４―９で敗戦。通算成績１勝３敗となり、２次リーグ進出を逃した。前半の５エンド（Ｅ）を１―４で折り返す苦しい展開。第７Ｅには３点を喫し、４―７の第９Ｅに２点を追加されたところでコンシードを選択した。今大