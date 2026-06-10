ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（３６）が９日（日本時間１０日）、敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦で２安打を放ち、現役選手で最多となる通算２５００安打に達成した。「３番・一塁」で先発出場したフリーマンは６回の第３打席で右中間に放った二塁打でリーチをかけ、打者１５人の猛攻を浴びせた７回に巡ってきた２度目の打席で中前適時打を記録。情け容赦なくこの回の１０点目を叩き出し、１２―３の大勝に貢献した