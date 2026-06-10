『今を生きる』や『グッド・ウィル・ハンティング』などに出演し、温かみのある演技で長く愛され続けたロビン・ウィリアムズ。2014年に自死でこの世を去った彼だが、1993年に公開されたファミリー映画『ミセス・ダウト』で共演した元子役のリサ・ジェイカブが、ロビンから受けた心温まるサポートを明かした。【写真】ロビン・ウィリアムズが女装して家政婦に！懐かしの『ミセス・ダウト』フォトギャラリークリス・コロンバス