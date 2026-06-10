『プリティ・ウーマン』や『愛と青春の旅立ち』などで知られるリチャード・ギア。26歳の長男ホーマー・ギアが、ゼンデイヤ主演のドラマシリーズ『ユーフォリア／EUPHORIA』で本格俳優デビューを果たしたことを受け、感激を口にした。【写真】『ユーフォリア』に映画スター役で出演ホーマー・ギアPeopleによると、リチャードはホーマーについて「2つの面で誇りに思う」と述べ、「1つ目は、彼が上手いこと。まるで生まれながらの