STARTO ENTERTAINMENTがおくる縦型ショートドラマ“エスドラ”第3弾作品でA.B.C-Zの橋本良亮が主演を務める『恋せよ、御曹司』の出演者とキービジュアルが解禁された。【写真】工藤美桜の“すっぴん”に驚きの声「すっぴんなの!?」「これはレベチ」橋本が演じるのは、小さな国“ソレイ王国”の第一王子・アルベルト。父親から、王位を継ぐためには結婚することが条件だと言われ、運命の出会いを信じ日本へ。そこで出会ったの