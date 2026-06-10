ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の主演・鈴木京香、共演の黒島結菜、宮世琉弥、遠藤憲一が、満開の笑顔で同時にクランクアップを迎えた。【写真】距離感がかわいい！クランクアップを迎えた鈴木京香＆黒島結菜本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチの頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート