アニメーション長編映画『キャット・イン・ザ・ハット』が、12月25日のクリスマスより全国公開されることが決定。あわせて、メインビジュアルと予告編も解禁された。【動画】キャットが巻き起こす大騒動！ 『キャット・イン・ザ・ハット』予告編本作は、『グリンチ』『ロラックスおじさんの秘密の種』などで知られる絵本作家ドクター・スースの代表作『The Cat in the Hat』を長編アニメーション映画化した作品。世界をカラフ