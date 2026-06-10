King ＆ Princeがロサンゼルスを舞台にさまざまな＜まちあわせミッション＞に挑戦し、ふたりの絆を確かめるトラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』の「ディズニープラス」独占配信開始に先駆け、今回、King ＆ Princeの永瀬廉と高橋海人からのスペシャルメッセージ動画と本番組のオープニング映像、エピソード1の先行カット3枚が公開された。【写真】かわいい！魚と自撮り撮影する高橋＆目を輝かせながら