◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）巨人・田中将大投手（３７）が１１日の楽天戦（楽天モバイル最強）で先発する。１２球団勝利と日米通算２０４勝目を懸け、移籍２年目で古巣と初対決。登板前日は敵地で最終調整し「いい状態にあると思います。さまざま思い出のある球場で、またこうして投げられることをうれしく思います」と心境を語った。９日の第１戦は楽天時代からの同僚・則本が