メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、アオリイカが卵を生む場所、「産卵床」を作る作業を小学生が体験しました。 この体験は地元の水産業に関心を持ってもらおうと行われ、10日は尾鷲市立矢浜小学校の6年生の児童が参加しました。 アオリイカの産卵床はヒノキの間伐材で作ります。 子どもたちは地元の人に教わりながら、長さ3メートルほどのヒノキの枝を束ねてロープで縛り、おもりをつけま