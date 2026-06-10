メ～テレ（名古屋テレビ） 3カ月後に始まるアジア・アジアパラ競技大会に向け、中部空港周辺で不審な船への対応訓練が行われました。 10日の訓練は、警察や海上保安庁などから約50人が参加しました。 訓練は中部空港周辺の海の上からドローンを飛ばそうとしている不審な船を、空港関係者が見つけた想定で行われました。 通報を受け、警察と海上保安庁の合わせて4隻の船と2機のヘリコプターが連携し