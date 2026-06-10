お笑いコンビ「ロッチ」が１０日、都内で行われた７月１日スタートのミュージックジャパンＴＶ（スカパー！）「【ホワイトスコーピオン完全ガイド！】初見さんいらっしゃい！〜３か月連続推し所ぜんぶ教えます〜」の収録に出席した。２０２３年に結成された秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ」を紹介する番組。初対面だというロッチの２人はＭＣとして１０人（ＣＯＣＯは体調不良に