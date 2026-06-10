日本ハムの孫易磊（スン・イーレイ）投手が、１１日のＤｅＮＡ戦（エスコン）で今季初めて先発する。同所でキャッチボールなどで最終調整した。開幕から２か月が過ぎて迎える１軍初登板。それでも「特に興奮している訳ではなくて、いつも登板するような気持ちです」と淡々と語った。ＤｅＮＡ打線については「１軍のバッターなので全打者、気持ち抜かずに全力で投げていかないといけない」。状態については「ファームでも感覚