ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが9日、自身のインスタグラムを更新。大原女（おおはらめ）に扮した姿を公開した。 【写真】大原女がよくお似合いです 「『大原女』(おおはらめ)に変身」と投稿。大原女とは頭に柴の枝を乗せ、京都・大原から京の町まで行商に出かけた女性のこと。「newsおかえり #まなみとみさきの京散歩 ありがとうございました」とつづり、番組の企画で扮した大原女の衣装で、女優の本上まなみ