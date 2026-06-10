ウズベキスタン戦で退場のフース・ティルの処分はなしとオランダ協会発表オランダ代表MFフース・ティルのワールドカップ（W杯）日本代表戦出場が可能となった。オランダの公共放送「NOS」の報道によると、現地時間6月7日に行われたウズベキスタン戦で退場したティルを処分しないとオランダ協会が発表したと伝えた。同試合後半42分にティルはハンドによる決定的な得点機会の阻止（DOGSO）と判定され一発退場となっていた。ティ