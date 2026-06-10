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（新静岡セノバ前から中継佐藤 優里 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（6月10日おすすめ食材紹介者・食鮮館タイヨー･高松店木川 勲 店長）（新ショウガの簡単レシピ）・「しゃきっと美味しい！新ショウガの肉巻き」（材料一覧） （スタジオ出演者 試食）（佐藤 優里 アナウンサー）…新ショウガ、ぜひ味わってみてください。以上「しずおか献立予報」でした。