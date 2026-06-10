米大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツで活躍する李政厚（イ・ジョンフ）が大リーグの韓国人打者で最長連続安打新記録を打ち立てた。彼は勢いに乗ってナショナル・リーグの打撃王に挑戦する勢いだ。李政厚は10日にサンフランシスコのオラクルパークで開かれたワシントン・ナショナルズ戦に5番打者右翼手として先発出場し5打数2安打2打点で活躍した。これで先月15日のLAドジャース戦から続けてきた連続安打記録を17試合に増や