７日、衡水市の内画芸術博物館で撮影した内画作品。（衡水＝新華社記者／唐成卓）【新華社衡水6月10日】中国河北省衡水市で近年、無形文化遺産の保護と伝承が進んでいる。小型容器の内側に精巧な絵を描く「衡水内画」や、旧正月に飾る吉祥版画「武強木版年画」などの伝統技法が受け継がれ、これらを生かした工芸品や関連商品も国内外に広がり、衡水の伝統文化の魅力を伝えている。７日、衡水市の内画芸術博物館で内画を制作する