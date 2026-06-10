ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ、戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が９日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表。ＳＮＳには祝福の声が殺到した。お相手の今井胡桃さんはスノーボード女子で平昌五輪、北京五輪に出場。ミラノ・コルティナ五輪では戸塚のネイルをするなどサポートし、レース後に抱擁したり金メダルをかけたりする様子が注目されていた。ＳＮＳでは「素敵すぎま