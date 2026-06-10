東京都の小池百合子知事が10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）アワードセレモニーに登場した。【全身ショット】白の超ロングコートでほほ笑む小池百合子都知事主催者の1人として登壇した小池知事は、空色のワンピースの上から、床スレスレまでの超ロング丈の白コートを羽織ったドレッシーな装い。「