俳優の本木雅弘（60）が10日、東京・渋谷のNONLECTURE books/artsで写真集『awai刹那と永遠のまにまに』（トゥーヴァージンズ）の写真展『“awai”Masahitro Motoki × Kazuhiro Nakamura Photo Exhibition』の取材会を開催。撮影を担当した同い年で長年の友人である写真家・中村一弘も登壇した。【写真】雰囲気あるライティングの下…オシャレに展示された写真たち30年前も写真集を発売し、盟友とも言える本木と中村。変化