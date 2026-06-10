6月6、7日の両日、東京・代々木公園で「東京プライド2026」が開催された。性的マイノリティを含むあらゆる人が差別や偏見を感じない社会をめざして毎年開催されている国内最大級の多様性イベントだ。今年のテーマは「多様性と平等がひらく未来」だ。多様性を表す虹色があちこちにLGBTQ＋の当事者やアライ（支援者）・企業・行政・大使館関係者に加え、一般来場者も合わせると約27万人（主催者発表）が参加した。協賛団体数は256に