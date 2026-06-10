戸口に座ってじっと外を見つめているこの女性は、クリスティーナ・オルソン（1893―1968）といい、アメリカ絵画史上もっとも有名なモデルと言っていいかもしれません。彼女は難病のために歩行に困難を抱えつつも人に頼らず自立を貫き、アメリカ・メイン州の海辺の寂しい集落で弟とともに暮らしていました。画家のアンドリュー・ワイエス（1917―2009）はメイン州のサマーハウスに毎年訪れていて、後にワイエスの妻となるベッツィ