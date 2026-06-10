ＳＶリーグは10日、大河正明チェアマンが「薬物所持容疑による逮捕事案を受けた再発防止ならびに今後の取り組みについて」と題した声明を、リーグの公式サイトで発表した。5月28日にバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者が大麻を所持していたとして、警視庁に麻薬取締法違反（所持）の疑いでを逮捕されたことを受けて「日頃よりリーグおよびクラブを応援してくださっているファンの皆さま、スポンサー・パートナーの皆さま