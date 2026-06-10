生活保護費引き下げを違法とした最高裁判決を巡り、北海道の原告10人が10日、補償を減額分の全額ではなく一部とした政府決定を見直すよう、北海道に不服申し立ての審査請求をした。原告側弁護団によると、同様の請求は愛知県や大阪府などに続き5カ所目。札幌市内で記者会見した原告らは、国の全額補償を主張した。訴訟負担などを考慮し、原告のみに「特別給付金」を上乗せする対応も問題視。江別市の向山雄二さん（75）は「国