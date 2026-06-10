食料品の消費税はどうなるのでしょうか。専門家に聞きました。 【写真を見る】食料品の消費税減税0％？1％？専門家｢物価を下げるのではなく家計支援｣ 2年後に税率を戻す際は“増税”に…国民の理解は得られる？ （野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英さん）Q.食料品消費税率が1%案が有力になっているが？「できるだけ早く実施したい政府側の意向が反映していると思う」 ベースには、レジの改修にかかる