「妻が2階から転落した。口から血を流している」--この119番通報が、山梨県で起きた凄惨な事件の幕を開けた。駆けつけた救急隊員を待ち受けていたのは、想像を絶する光景だった。写真はイメージ©getty傷口に瞬間接着剤、説明は支離滅裂……夫の不可解な行動ゴミが溢れかえり、泥だらけの室内。浴室にも荷物が積み上がるその家で、被害者の女性（当時28）は真冬にもかかわらずTシャツ1枚、下半身は裸の状態で布団に横たわ