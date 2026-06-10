ロッテの小島和哉投手が11日の中日戦（ZOZOマリンスタジアムマリン）に先発することが発表された。中日は金丸夢斗投手が先発する。小島は今季6試合に登板して2勝4敗、防御率2・72。開幕当初は調子が上がらず2軍再調整を余儀なくされたが、1軍再昇格後の4試合はいずれも7回を投げ、自責点3以下と安定。前回4日のヤクルト戦では7回3安打1失点と好投し、今季2勝目を飾った。左腕は「自分の良いところを相手チームにぶつける、自