10日、羽田空港に姿を見せたのは大勢の力士たち…。31年ぶりに開催される大相撲パリ公演に向けて、横綱・大の里らがフランスに向けて出発しました。横綱・大の里（26）：相撲の良さ、相撲というものを海外のみなさんに知ってもらえるいい機会だと思うので。相撲に少しでも興味を持ってもらえたらうれしい。そして、日本時間の10日未明、フランスの空港には、一足早く日本を出発した横綱・豊昇龍の姿が…。日本相撲協会の八角理事長