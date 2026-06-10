犬をおんぶしても大丈夫？ 犬を腕に抱くよりも背中におんぶした方が楽だ、という飼い主もいらっしゃるかもしれません。しかし、おんぶは犬の体に過度な負担を与えてしまう可能性が非常に高いです。 人間であれば、おんぶする側も、おんぶされる側も、楽に感じられるかもしれませんが、人間の体の構造とは異なった構造を持つ犬にとっては、不自然な体勢なのです。 犬が怪我をしたとき、体調が悪いときなど、やむを得